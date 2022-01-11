Doğum sancısı başlayan Selma Özdemir, üç gün önce 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürüldü.

Ambulansı motosikletiyle takip eden eşi Nusret Özdemir, M.K.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Ağır yaralanan Özdemir, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eşi Selma Özdemir ise Gazipaşa Devlet Hastanesinde kız bebek dünyaya getirdi.