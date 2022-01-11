Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğuma giden eşini takip ederken kaza yapan motosiklet sürücüsü öldü
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Antalya'da hamile eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Doğum sancısı başlayan Selma Özdemir, üç gün önce 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürüldü.
Ambulansı motosikletiyle takip eden eşi Nusret Özdemir, M.K.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Ağır yaralanan Özdemir, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Eşi Selma Özdemir ise Gazipaşa Devlet Hastanesinde kız bebek dünyaya getirdi.
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