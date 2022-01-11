Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da ambulans devrildi: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Başkale ilçesinde ambulans devrildi. Ambulanstaki 2'si sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.
Başkale'den Van'daki hastaneye hasta taşıyan G.A. yönetimindeki ambulans, yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile ambulanstaki sağlık çalışanı Ş.A., hasta N.K. ve iki refakatçisi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından il merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Ambulans Trafik Kazası Van
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