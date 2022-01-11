Başkale'den Van'daki hastaneye hasta taşıyan G.A. yönetimindeki ambulans, yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile ambulanstaki sağlık çalışanı Ş.A., hasta N.K. ve iki refakatçisi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından il merkezindeki hastanelere kaldırıldı.