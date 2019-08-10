Siyasiler, bayram tatili için yollara düşenlere mesajlarını TRT Haber kameralarına verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, mesajında, "Değerli vatandaşlarımız, değerli büyüklerim, değerli kardeşlerim. Bayramların güzelliği birbirimize kavuşmaktır, kucaklaşmaktır, akrabalarımızla sevdiklerimizle bir araya gelmektir. Yola çıktığımızda lütfen trafik kurallarına uyalım. Özellikle hız sınırına uyalım. Emniyet kemerimizi takmayı da unutmayalım." ifadelerini kullandı.

"Hız limitlerine dikkat edelim"

"Sevdiklerinizin ve kendinizin can güvenliği için lütfen trafik kurallarına uyalım" uyarısında bulunan CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, "Hız limitlerine dikkat edelim. Şu iki saniyelik hareket hem sizi hayata hem de sevdiklerinize bağlar. Güvenli seyahatler dileyerek hepinizin bayramını kutluyorum." dedi.

"Biz sevdiklerimizi bekletmeyelim, sevdiklerimizin özlemlerini giderelim"

Bütün vatandaşların Kurban Bayramını tebrik eden MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, bayramın birlik, beraberlik ve kucaklaşma içinde geçmesini temenni etti.

Yönter, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bayram süresince yola çıkacak vatandaşlarımızın da trafik kurallarına uymalarını hassaten rica ediyorum. Biz sevdiklerimizi bekletmeyelim, sevdiklerimizin özlemlerini giderelim. Allah muhafaza trafik kurallarını ihlal ederek can ve mal kaybına neden olmayalım."

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu da mesajında, "Aziz ve kıymetli milletim, bugün bayram için yollara çıkacaksınız. Sevdikleriniz sizi mutlulukla beklemekteler şayet kemerlerinizi takmazsanız sevdikleriniz için bir hüzün sebebi olursunuz. Bayram mutluluktur. Sevdiklerinize güvenle huzurla kavuşabilmeniz için lütfen kemerlerinizi takın. İyi bayramlar diliyorum." ifadelerine yer verdi.