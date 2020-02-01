AK Parti Siyaset Akademisi'ne rekor sayıda başvuru yapıldı. Yeni dönemde eğitim almak isteyenlerin sayısı 11 bine ulaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Pazartesi günü 17.30'a kadar da başvuru süresini uzattık ama 11 bin sayısını bulduk. Bu siyaset akademisi tarihimizin en fazla katılımı olan, en fazla tercihi olan dönemi olacak. İzmir bu anlamda en çok başvurunun yapıldığı il şu ana kadar bin 14 başvuru İzmir'den yapılmış vaziyette." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, başvuru yapanların çoğunun parti teşkilatı dışından olmasına dikkat çekti. "Buraya başvuranların büyük kısmı siyaset üzerinden ülkemize hizmet etmek isteyen kardeşlerimiz." ifadesini kullandı.

AK Parti Siyaset Akademisi 19'uncu döneminin eğitimleri 38 ilde gerçekleştirilecek.

İlk ders 27 Şubat'ta olacak.

Hamza Dağ, AK Parti Siyaset Akademisi'nde eğitim görmek isteyenlere ilk dersin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verileceğini söyledi.