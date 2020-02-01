Seyir halindeyken yolda gördüğü Türk Bayrağı'nı yerden alıp başına koydu. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Engin Medik, Bursa'dan İnegöl'e gidiyordu. Dikiz aynasından, yerdeki bayrağı gördü. Aracını durdurdu, geri döndü.

Akan trafiğe aldırmayan sürücü, yere düşen bayrağı yerden aldı, öpüp başına koydu.

Medik, "Dayanamadım ve geriye döndüm, O güzel bayrağımızı yerde olduğunda görünce, elhamdülillah, Allahımıza şükürler olsun bu güzel bayrağımızı öpüp alnıma koydum ve yoluma devam ettim." dedi.