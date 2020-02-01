Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı dolayısıyla 532 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ı çevre illere bağlayan geçitlerde aksamalar yaşanıyor

Ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici ve 9 kar bıçaklı kamyon ile karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Kar yağışı nedeniyle Sivas'ı çevre illere bağlayan geçitlerde de zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Kangal-Ulaş arasındaki yolun Yağdonduran mevkiinde tipi nedeniyle araçların geçişi kontrolü sağlanıyor.