Araç muayenesi sırasında yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Haber Giriş: Kaynak: DHA
Ümraniye'deki araç muayene istasyonunda paspasın gaz pedalına takılmasıyla hareket eden cip, 3 araca çarptı. Duvara vurarak durabilen aracın sebep olduğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Geçtiğimiz ay Ümraniye'de cipinin içinde sıra bekleyen sürücünün aracındaki paspas gaz pedalına takıldı ve araç bir anda hareket etmeye başladı.
Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek cipiyle muayene istasyonunda bulunan 3 araca çarptı. Cip en sonunda duvara çarparak durabildi.
Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken araçları hasar gören sürücülerin zararları cip sürücüsü tarafından karşılandı.
Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Etiketler: Cip araç muayene istasyonuSon Güncelleme: 1 Şubat 2020 Cumartesi 12:48
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