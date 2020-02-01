Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dünden bu yana etkisini sürdüren fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor.

Soba zehirlenmelerine karşı uyarı geldi

Fırtına nedeniyle bazı evlerin ve inşaat halindeki iki okulun çatısı uçtu, bazı bahçe duvarları da zarar gördü.

Kırıkhan Belediyesi hoparlöründen yapılan uyarılarda, vatandaşların çatı uçması ve soba zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.