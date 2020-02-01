Hatay'da etkili olan fırtına çatıları uçurdu
Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin ve iki okulun çatısı uçtu.
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dünden bu yana etkisini sürdüren fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor.
Soba zehirlenmelerine karşı uyarı geldi
Fırtına nedeniyle bazı evlerin ve inşaat halindeki iki okulun çatısı uçtu, bazı bahçe duvarları da zarar gördü.
Kırıkhan Belediyesi hoparlöründen yapılan uyarılarda, vatandaşların çatı uçması ve soba zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Etiketler: kırıkhan hatay hava durumuSon Güncelleme: 1 Şubat 2020 Cumartesi 12:46
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