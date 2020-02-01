Proje; 2014 yılında Türk edebiyatı alanında özgün edebiyat eserlerinin üretilmesi ve yeni yazarların desteklenmesi için başlatıldı.

Projeye; yayımcı, başvuru yapılacak ay içinde en fazla üç eser için müracaat edebiliyor.

Eserin yazarın ilk eseri olması ve edebiyata yeni boyutlar kazandırması gerekiyor.

Aranan nitelikler arasında; eserin yurt içinde ve yurt dışında daha önce yayımlanmamış ve herhangi bir fondan destek almamış olması da yer alıyor.

2014 yılından bu yana Edebiyat Eserlerini Destek Projesi’ne 404 başvuru yapıldı.

194 esere 2 milyon 345 bin TL yayın desteği sağlandı.