İstanbul'da 8 okul yıkılıp yeniden yapılacak
İstanbul'da, Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ileri tetkik çalışmaları tamamlanan 8 okulun yıkılacağı bildirildi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Silivri Depremi sonrası okullarda yapılan tetkik çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
Açıklamada, ileri tetkik çalışmaları tamamlanan 8 okulun yıkılıp yeniden yapılmasına karar verildiği duyuruldu.
Yıkılıp yeniden yapılmasına karar verilen okullar;
-Bayrampaşa ilçesi, saraybosna Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi
-Çatalca ilçesi, Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)
-Eyüpsultan ilçesi, Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu
-Gaziosmanpaşa ilçesi, 100. Yıl İlkokulu/Ortaokulu
-Küçükçekmece ilçesi, Tahsin Banguoğlu İlkokulu
-Silivri ilçesi, Fevzipaşa Değirmenköy İlkokulu (Ek bina)
-Silivri ilçesi, Çeltik İlkokulu ve Anasınıfı
Öte yandan, Küçükçekmece ilçesi, Söğütlüçeşme Ortaokulu ile Fatih ilçesindeki Çapa Fen Lisesi Kız Yırdu'nda güçlendirme çalışması yapılmasına karar verildiği bildirildi.