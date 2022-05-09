Denizli Büyükşehir Belediyespor'un judo antrenörleri Ümran Şahbal ve Talha Enes Arıoğlu birlikteliklerini nikah masasına taşıdı.

Nikah törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve Denizli Judo İl Temsilcisi Oğuz Çay, sporcular ve aile yakınları katıldı.

Judo sporunu tanıtmak için salona gelinlik ve damatlığın üzerine judo kıyafetlerini giyerek giren Ümran Şahbal ve Talha Enes Arıoğlu, nikah öncesi gösteri maçı yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Gelin, damadı yerden yere vurdu

Gelin Ümran Şahbal, nikah töreninde, 'Evet' demeden önce yaptıkları gösteri maçında yine siyah kuşak sahibi eşi Talha Enes Arıoğlu'nu minderde yerden yere vurdu. Çiftin gösteri maçı törene katılanlar tarafından alkışlandı. Gösteri maçının ardından nikah törenine geçildi.

Ümran Şahbal "İkimiz aynı sporu yaptığımız için uzun süredir böyle bir şeyi planlıyorduk. Gösteri maçı yaptık. Çok güzel oldu. Zaten antrenmanlarda çok alışık olduğumuz için sorun olmadı. Sadece gelinlikle zor ama yine de güzel oldu" dedi.