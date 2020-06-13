Haber Giriş: Kaynak: AA
Sivas'ta tırtıl istilasına karşı doğaya kuş yuvası yerleştirildi
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Zara ilçesinde köylerde yaşanan tırtıl istilasını önlemek için ağaçlara kuş yuvası yerleştirildi.
Sivas'ın Zara ilçesinde köylerde yaşanan tırtıl istilası nedeniyle bölgede mücadele başlatıldı.
Tırtıl istilasını önlemek amacıyla Zara, İmranlı ve Divriği Orman İşletme Şefliği ekipleri, Kardere, Bolucan, Çaylıca, Aşağımescit ve Taşgöze köylerinde bulunan ağaçlara kuş yuvası yerleştirdi.
[Fotoğraf: AA]
İmranlı Orman İşletme Şefi Ceren Yıldırım ve Divriği Orman İşletme Şefi Mehmet Bozkurt, köy muhtarlarına kuş yuvası dağıttı.
Tırtılların ağaçlardan toprağa inerek kelebeğe dönüşme dönemine girdiği, bir hafta sonra bölgedeki tırtıl istilasının sona ereceğinin beklendiği kaydedildi.
Etiketler: sivas haberler sivas tırtıl istilasıSon Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 11:28
Son Haberler
- 11:46
- 11:49
- 11:37
- 11:56
- 11:33
Sıradaki Haber
Muğla'da yanan ev kullanılamaz hale geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz