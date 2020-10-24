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Sivas'ta servis minibüsü kaza yaptı: 15 yaralı
Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında işçileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçesi arasında meydana gelen kazada Geminbeli tüneline işçi taşıyan servis minibüsü devrildi.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen minibüste ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 08:58
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