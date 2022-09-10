Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 02:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta otomobil tıra arkadan çarptı: 7 yaralı
Sivas'ta, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu biri çocuk 7 kişi yaralandı.
İ.Ö. (46) idaresindeki 06 ZB 718 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Hanlı köyü yakınlarında önünde seyreden M.Ü. (55) yönetimindeki 34 CGG 486 tırın dorsesine çarptı.
Otomobil sürücüsü ile araçtaki T.Ö. (22), İ.Ö. (44), E.S.Ö. (8), A.Ş.Ö. (20), P. Ö. (17) ve M.A. (43) yaralandı.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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