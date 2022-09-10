Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 01:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın geri ittiği 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen lastik bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 32 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla Yunanistan Ege Denizi
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