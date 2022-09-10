Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 01:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Amasya'nın Taşova ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.
D.K.V. idaresindeki 34 RE 9949 plakalı otomobil, Taşova-Amasya kara yolu Kavşak mevkiinde, M.K'nin kullandığı 34 UR 9821 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Amasya Trafik Kazası
Son Haberler
- 02:07
- 02:00
- 01:54
- 01:48
- 01:43
Sıradaki Haber
Kırıkkale'de 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz