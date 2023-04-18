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Türkiye
DHA 18.04.2023 21:04

Sivas'ta kaza: 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı

Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta kaza: 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı
[Fotograf: DHA]

Kaza saat 18.30 sıralarında Kangal-Divriği karayolu Çetinkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Divriği'den Kangal ilçesi istikametine giden Göksel Ceylan yönetimindeki cip ile karşı yönden gelen Anıl Koçak'ın kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Seher Koçak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada ağır yaralanan Anıl Koçak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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