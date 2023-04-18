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Türkiye
DHA 18.04.2023 20:37

Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

Muğla'nın 4 ilçesinde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı. Özel Harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlere kapılar koçbaşıyla kırılarak girildi.

Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı
[Fotograf: DHA]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Datça, Marmaris, Menteşe ve Yatağan ilçelerinde Ramazan Bayramı öncesi piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda; Datça, Menteşe, Marmaris ve Yatağan ilçe emniyet müdürlüklerinden 192 personel, 43 ekip, 2 Özel Harekat timi görev yaptı, 5 narkotik arama köpeği kullanıldı.

Özel Harekat timleri, açılmayan kapıları koçbaşıyla kırıp içeri girdi. Ev ve iş yerlerindeki aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ve 15 mermi geçirildi.

Gözaltına alınan 31 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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