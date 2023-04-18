Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Datça, Marmaris, Menteşe ve Yatağan ilçelerinde Ramazan Bayramı öncesi piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaştı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda; Datça, Menteşe, Marmaris ve Yatağan ilçe emniyet müdürlüklerinden 192 personel, 43 ekip, 2 Özel Harekat timi görev yaptı, 5 narkotik arama köpeği kullanıldı.
Özel Harekat timleri, açılmayan kapıları koçbaşıyla kırıp içeri girdi. Ev ve iş yerlerindeki aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ve 15 mermi geçirildi.
Gözaltına alınan 31 şüphelinin işlemleri sürüyor.