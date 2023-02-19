Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta kar ve tipi: 27 yol ulaşıma kapandı
Sivas'ta kar ve tipi ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Kentte 27 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Koyulhisar'da 15 ve Suşehri'nde 12 olmak üzere 27 köy yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Ulaşım sağlanamayan 27 köy yolunda ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.
Bu arada kentte gece başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Etiketler: Sivas Kar Yağışı
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