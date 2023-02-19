İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Koyulhisar'da 15 ve Suşehri'nde 12 olmak üzere 27 köy yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ulaşım sağlanamayan 27 köy yolunda ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Bu arada kentte gece başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.