Çehov’un Martı oyunu TRT Radyo 1’de

Türkiye’de radyo yayıncılığının başlangıcının 97. yıl dönümünde TRT Radyoları, yeni bir "Arkası Yarın" prodüksiyonunu hayata geçiriyor.

Modern tiyatronun kurucularından Rus yazar Anton Çehov’un unutulmaz tiyatro eseri Martı, ilk bölümüyle 6 Mayıs'tan itibaren dinleyiciyle buluşuyor.

TRT İstanbul Radyosu tarafından hazırlanan ve geniş bir oyuncu kadrosuyla seslendirilen projenin yönetmenliğini deneyimli sanatçı Tilbe Saran yapıyor.

19. yüzyıl geleneksel tiyatro anlayışından önemli bir kopuşu da temsil eden oyunda, komedya ve tragedya arasında bir akış yer alıyor.

Kadroda önemli isimler yer alıyor

Oyun, insan ilişkilerini, tutkularını, hayal kırıklıklarını derinlemesine işleyen bir hikayeyi ele alıyor.

Edebiyatta ve tiyatroda yenileşme arayışının da bir temsili olan Martı oyununda ayrıca Çehov’un ustalıkla işlemiş olduğu oyun içinde oyun tekniği de kullanılıyor.

Kayıtları, TRT Ayazağa Yerleşkesi stüdyolarında gerçekleştirilen oyunun kadrosunda Levent Öktem, Engin Hepileri, Yetkin Dikinciler, Bülent Şakrak, Senan Kara, Irmak Şirin, Serpil Göral, Nergis Öztürk, Ali Rıza Kubilay, Murat Şenol ve Cem Cücenoğlu gibi önemli isimler yer alıyor.

9 bölüm olarak hazırlanan Martı oyunu, 6 Mayıs itibarıyla her gün 09.40’da TRT Radyo 1’de dinleyicilerle buluşacak.