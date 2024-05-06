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Kültür-Sanat
TRT Haber 06.05.2024 08:00

Çehov’un Martı oyunu TRT Radyo 1’de

Dünyaca ünlü Rus oyun ve öykü yazarı Anton Çehov'un 4 büyük oyunundan biri kabul edilen "Martı" eseri, Arkası Yarın Kuşağı ile TRT Radyo 1’de dinleyici ile buluşuyor. 9 bölüm olarak hazırlanan oyun, 6 Mayıs'tan itibaren her gün 09.40'ta yayında olacak.

Türkiye’de radyo yayıncılığının başlangıcının 97. yıl dönümünde TRT Radyoları, yeni bir "Arkası Yarın" prodüksiyonunu hayata geçiriyor.

Modern tiyatronun kurucularından Rus yazar Anton Çehov’un unutulmaz tiyatro eseri Martı, ilk bölümüyle 6 Mayıs'tan itibaren dinleyiciyle buluşuyor.

TRT İstanbul Radyosu tarafından hazırlanan ve geniş bir oyuncu kadrosuyla seslendirilen projenin yönetmenliğini deneyimli sanatçı Tilbe Saran yapıyor.

19. yüzyıl geleneksel tiyatro anlayışından önemli bir kopuşu da temsil eden oyunda, komedya ve tragedya arasında bir akış yer alıyor.

Çehov’un Martı oyunu TRT Radyo 1’de

Kadroda önemli isimler yer alıyor

Oyun, insan ilişkilerini, tutkularını, hayal kırıklıklarını derinlemesine işleyen bir hikayeyi ele alıyor.

Edebiyatta ve tiyatroda yenileşme arayışının da bir temsili olan Martı oyununda ayrıca Çehov’un ustalıkla işlemiş olduğu oyun içinde oyun tekniği de kullanılıyor.

Kayıtları, TRT Ayazağa Yerleşkesi stüdyolarında gerçekleştirilen oyunun kadrosunda Levent Öktem, Engin Hepileri, Yetkin Dikinciler, Bülent Şakrak, Senan Kara, Irmak Şirin, Serpil Göral, Nergis Öztürk, Ali Rıza Kubilay, Murat Şenol ve Cem Cücenoğlu gibi önemli isimler yer alıyor.

9 bölüm olarak hazırlanan Martı oyunu, 6 Mayıs itibarıyla her gün 09.40’da TRT Radyo 1’de dinleyicilerle buluşacak.

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Çehov’un Martı oyunu TRT Radyo 1’de
Çehov’un Martı oyunu TRT Radyo 1’de
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