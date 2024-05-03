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Kültür-Sanat
AA 03.05.2024 11:32

Sinema sektörüne 34,5 milyon lira destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, senaryo ve diyalog yazım, kısa film yapım, kısa animasyon film yapım ve yerli film gösterim projelerine 34,5 milyon lira destek sağlanacağını duyurdu.

Sinema sektörüne 34,5 milyon lira destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sinema sektörü temsilcilerinden oluşan kurul tarafından yapılan değerlendirmede 147 projeye 34 milyon 556 bin lira destek sağlanacak.

Bakanlık, 23 senaryo ve diyalog yazım projesine 1 milyon 840 bin lira, 28 kısa film yapım projesine 3 milyon 846 bin lira, 9 kısa animasyon film yapım projesine 935 bin lira, 87 yerli film gösterim projesine de 27 milyon 935 bin lira destek verecek.

Bakanlığın belgesel film yapım başvuruları nisan ayında değerlendirmeye alındı, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, ortak yapım, uzun metrajlı sinema film yapımına ilişkin başvurular da mayıs ayında değerlendirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının başvuru yapılan illerdeki 108 sinema salonuna vereceği destek miktarı da 27 milyon 935 bin lira olacak.

Destekleme Kurulunun kararlarına Sinema Genel Müdürlüğünün "https://sinema.ktb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema
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