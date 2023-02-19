Adı Hamza Emin Çeven... Henüz 4 yaşında olan Hamza, Kahramanmaraş merkezli depremde, Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Balarmut köyündeki evlerinde babasını ve 18 yaşındaki ablasını kaybetti. Üzerine kapanan annesi sayesinde yıkılan duvardın altında kalmaktan kurtuldu. Kendisine siper olan annesi ve iki kardeşini bir saatlik bir çalışmanın ardından komşuları çıkardı.

Hamza depremden kurtulmuştu ancak günlerce içine kapandı. Gürültüden kaçan ve ani seslerden irkilen Hamza’nın bu durumu yaklaşık bir hafta sürdü. Onun yüzünü güldüren şey ise dron oldu...

Bölgede depremin yarattığı tahribatı yukarıdan görüntülemek isteyen TRT Haber kameramanı Usame Tosun, dronunu uçurur uçurmaz kaldıkları çadırdan çıkarak drona doğru koşan Hamza önce heyecan içinde dronu izledi.

Ardından dron operatörünün yanına gelerek kendisi de uçurmak istedi. Onun bu talebini kırmayan Usame Tosun, dronun kumandasını Hamza’ya teslim etti. Uçurduğu dronla büyük mutluluk yaşayan Hamza’ya PTT yardım ekipleri tarafından da giysi, oyuncak ve çikolata hediye edildi.

"Dimdik ayakta durun"

Anne Huri Çeven’in ise gözleri yaşlı. Eşini ve kızını depremde yitiren Huri Çeven, iki çocuğuyla AFAD tarafından kurulan çadırda yaşıyor. Acısı büyük ancak metanetini koruyor. Çocuklarıyla dimdik ayakta durduklarını söyleyen Çeven, tüm Türkiye’ye de müteşekkir.

“Eşim ve kızımı kaybettim depremde. Çok kötüydü o iniltiler, o enkazın altında kalmak çok kötüydü. Anlatamam, anlatılacak gibi bir şey değil. Çocuklarımın sesi olsun, diğer kızımın anne diyen son sesi olsun çok zor. 18’ine girmişti lise son senesiydi. Çok güzel bir öğrenciydi çok dürüsttü, onur belgesi alan bir kızdı, kader işte... Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun hepsi var olsun, yetiştiler sırtımızda ince bir kıyafetle çıkmıştık, şimdi hepsi var. Allah razı olsun tüm Türkiye’den. Herkesin de başı sağ olsun, Rabbim yar ve yardımcı olsun. Ben dimdik duruyorum, herkes de dimdik dursun. Evlatlarıyla, eşleriyle dimdik dursunlar. Ben 3 evladımla dimdik ayaktayım.”

Kamera: Mustafa Tunç

Dron: Usame Tosun