Depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz altında kalanların kurtarılması için 10 gün boyunca gece gündüz görev yapan Bosna Hersek sivil savunma ve arama kurtarma ekibi, çalışmalarını tamamladı.

Ülkelerine dönüş yolunda Serdivan Bosna Sancak Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneğince Sakarya'da bir otelde misafir edilen ekipler, dinlendikten sonra Aziz Duran Parkı'nı ve Tarihi Çark'ı gezdi.

[Fotoğraf: AA]

Buradaki restoranda kahvaltı yapan ekipler, derneğe de misafir oldu. Boşnak böreği, Türk kahvesi ve çay ikramlarının ardından ekiplere Türkiye ve Bosna Hersek bayraklarının bulunduğu rozet ve anahtarlıklar hediye edildi.

[Fotoğraf: AA]

Dernek Başkanı Rafet Yapıcı, yaşadıkları büyük depremlerden dolayı büyük üzüntü içeresinde olduklarını dile getirerek, "10 günden beri gece gündüz çalışan, bizlere destek veren Bosna Hersek sivil savunma ve arama kurtarma ekiplerimizi ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduk" dedi.

[Fotoğraf: AA]