1,5 yaşındaki Masal bebek, Kahramanmaraş'ta 4 aylık hamile annesi ile enkaz altında kaldı.

Anne-kız 56 saat yaşam mücadelesi verdiler. Saatler süren çalışmanın sonucunda ikisi de sağ salim kurtarıldı.

O anlar TRT Haber kameralarına anbean yansımıştı.

Küçük bedeni ile yaşam mücadelesi veren Masal, herkese umut oldu.

Anne Yeliz Kıraççakalı enkazdan çıkarılacaklarına hep inandı

Masal ve annesi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldular. Sağlık durumları iyi.

Anne Yeliz Kıraççakalı, o anları şöyle paylaştı:

"Aslında hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Korkuyu bile hissetmiyordum ne korkuyordum ne üşüyordum sadece ben buradan çıkacağım diyordum. İlk öldüm sandım, baktım yaşıyorum karanlık ben şimdi ölmediysem ölmeyeceğim, yaşayacağım Allah bana bir şans daha verdi."

Kurtarılmayı beklerken ikinci deprem oldu

Kurtarılmayı bekledikleri o anlarda ikinci depremi de yaşadılar.

"Çıkmaya çalıştım çıkacak hiçbir yer yoktu. İkinci depremde betonlar düşünce havasız kalmaya başladık. Bir taş gördüm oynuyor o anda sanırım yağmur başlamış dışarıda. Poyraz çıktı bize de hava gelecek diyordum bize de çok güzel bir hava geldi."

Enkaz altında kızını emzirdi

Enkaz yığınların altında kalan anne Yeliz Kıraççakalı kollarını hareket ettirebiliyordu. Ve kızını yaşatabilmek için güçlükle onu emzirdi.

Dışarıda ise ailesi onları büyük bir umutla bekledi.

"56 saat 56 sene gibi geçti"

Masal bebeğin babası Ömer Kıraççakalı ise bekleyişin çok zor olduğunu belirterek, "56 saat 56 sene gibi geçti" dedi.

Masal bebek tüm yaşananlara rağmen gülümsemesiyle yürekleri ısıttı.

Haber: Sena Kaya

Kamera: Bülent Serin