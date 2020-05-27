Haber Giriş: Kaynak: AA
Sivas'ta kaçak keklik avlayanlara 10 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta kaçak olarak keklik avlayan 6 kişiye 10 bin lira ceza verildi. Olayda, 6 kafes, 6 canlı mühre ve 1 tuzak ele geçirildi.
Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri merkeze bağlı Kızılkavraz köyü mevkisinde canlı mühre ile keklik avlandığı ihbarı üzerine durumu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.
Kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 6 kişiye, 10 bin lira idari para cezası uygulandı.
Alanda yapılan aramada, avda kullanılan 6 canlı mühre, 6 kafes ve 1 tuzak ele geçirildi.
Etiketler: Sivas mühre Kaçak avcılıkSon Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 10:45
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