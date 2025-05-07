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Türkiye
AA 07.05.2025 06:20

Sivas'ta iki kardeş evlerinde ölü bulundu

Sivas'ta 22 yaşındaki U.Ş. ve 16 yaşındaki M.Ş, evlerinde boğazları kesilmiş ve elleri arkadan kelepçelenmiş halde ölü bulundu.

Sivas'ta iki kardeş evlerinde ölü bulundu

Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairelerine gelen anne A.Ş, çocukları U.Ş. (22) ve kız kardeşi M.Ş'yi (16) kanlar içerisinde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kardeşlerin elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış

Polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, elleri plastik kelepçe ile arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kardeşlerin cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili 1 şüpheli aranıyor

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yüzü maskeli, güneş gözlüklü ve şapkalı şekilde apartmana giren 1 şüphelinin bir müddet sonra binadan ayrıldığını tespit etti.

Polis ekipleri, cinayetin şüphelisi olduğu değerlendirilen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, olay anında evde yalnız olan U.Ş. ve kardeşi M.Ş'nin bıçaklı saldırı sonucu hayatlarını kaybettiklerinin tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu menfur olayın aydınlatılması, faillerin bir an evvel yakalanması için Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışmalara başlanmış olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

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