Türkiye
Sivas'ta DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı25 Eylül 2019 Çarşamba 09:58 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:09
Sivas'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 3 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suşehri ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Afganistan uyruklu S.M.Z, M.S.M. ve M.H. yakalandı.
Kaynak: AA