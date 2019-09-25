Türkiye
Şırnak kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi25 Eylül 2019 Çarşamba 09:13 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 09:22
Şırnak'ın İdil kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele, güvenlik güçlerinin yurt içi ve sınır dışındaki operasyonlarıyla başarılı şekilde yürütülüyor.
İçişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Şırnak'ın İdil kırsalında hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
Kaynak: TRT Haber
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