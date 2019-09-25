Türkiye
Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü25 Eylül 2019 Çarşamba 08:31 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 08:54
Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Akseki-Cevizli arasında sürücüleri ve plakaları henüz belirlemeyen iki otomobil çarpıştı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Yaralılar ambulansla Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA