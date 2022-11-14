Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 02:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta balkonda yakılan mangal evdeki 3 kardeşi zehirledi
[Fotograf: AA]
Sivas'ta bir kişi balkonda mangal yaktı. Sızan karbonmonoksit gazı içerideki 3 çocuğu zehirledi. Zehirlenen Afgan uyruklu 3 kardeş hastaneye kaldırıldı.
Akdeğirmen Mahallesi Vali Varinli Caddesi'nde, iddiaya göre, Afganistan uyruklu bir aile evlerinin balkonunda mangal yaktı.
Mangaldan çıkan karbonmonoksit gazının odaya dolması sonucu T.H., A.H. ve M.R.H. zehirlendi.
Numune Hastanesi'ne kaldırılan 3 kardeş tedavi altına alındı.
Etiketler: Sivas
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