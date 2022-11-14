Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 01:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Edirne'de kontrolden çıkan araç takla attı: 2 ağır yaralı
[Fotograf: DHA]
Edirne'nin Keşan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada sürücü Yusuf Küçükoğlu ile eşi Hatice Küçükoğlu ağır yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Keşan- Uzunköprü kara yolu Maltepe köyünde meydana geldi.
Uzunköprü'den, Keşan yönüne giden Yusuf Küçükoğlu yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp şarampole girerek takla attı.
Kazada sürücü ile yanındaki eşi Hatice Küçükoğlu, ağır yaralandı.
İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan çift, itfaiye ekiplerince çıkarılıp Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Edirne Trafik Kazası
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