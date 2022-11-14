Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 01:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da doğal gaz zehirlenmesi: 1 ölü
Samsun'un Bafra ilçesinde epilepsi hastası kişi, ocakta açık kalan doğal gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi.
Olay, Kemalpaşa Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 3'cü katında meydana geldi.
Ağabeyi, kardeşi Onur Günyeli'ye telefonla ulaşamayınca polisi arayarak kardeşinden haber alamadığını söyledi.
Olay yerine giden polis ve itfaiye ekipleri merdivenle binanın balkonundan içeri girdiklerinde yoğun bir şekilde gaz kokusunu fark etti. Ocaktan sızan doğalgazı kapatan itfaiye ekipleri Onur Güneyli'yi yerde yatarken buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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