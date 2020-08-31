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Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 2 köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, COVID-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Yıldızeli ilçesine bağlı Çete ve Aşağı Subaşı köylerinin, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı ifade edildi.
Açıklamada, karantina nedeniyle köylere giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.
Etiketler: Sivas koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 18:58
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