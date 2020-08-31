Haber Giriş: Kaynak: AA
Kars'ta bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı bir köyde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulaması sonlandırıldı.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, COVID-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Paslı köyünde 5 Ağustos'ta karantina uygulamasının başlatıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, elde edilen olumlu veriler üzerine köyde uygulanan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.
Etiketler: Kars koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 18:30
Son Haberler
- 19:25
- 19:02
- 18:58
- 18:46
- 18:35
Sıradaki Haber
Denizli'de zehir tacirlerine operasyon: 22 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz