Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Fevzi Yavuz'a ait ahırda, dün akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm ahırı sarınca çevredekiler yardıma koştu.

Traktörleri ile su çeken köylüler ilk müdahaleyi yaparken, kadınlar da elleriyle toprak atarak yangını söndürmeye çalıştı.

[Fotoğraf: DHA]

Ahırda hayvanları bulunan Ali Yavuz isimli çocuk, alevleri söndürme çalışmalarını izlerken gözyaşı döktü.

7 hayvan telef oldu

İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, 7 büyükbaşın telef olduğu, 5 hayvanın ise alevlerden etkilendiği belirlendi. Hayvanlar, iş makinesiyle ahırdan çıkarıldı.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.