Haber Giriş: Kaynak: DHA
Minik Ali Yavuz ahırda yanan hayvanlarını gözyaşlarıyla izledi
Gaziantep'te ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş telef oldu. Ahırda hayvanları bulunan minik Ali Yavuz, itfaiye ekipleriyle köylülerin alevlere müdahalesini gözyaşı dökerek izledi.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Fevzi Yavuz'a ait ahırda, dün akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm ahırı sarınca çevredekiler yardıma koştu.
Traktörleri ile su çeken köylüler ilk müdahaleyi yaparken, kadınlar da elleriyle toprak atarak yangını söndürmeye çalıştı.
[Fotoğraf: DHA]
Ahırda hayvanları bulunan Ali Yavuz isimli çocuk, alevleri söndürme çalışmalarını izlerken gözyaşı döktü.
7 hayvan telef oldu
İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, 7 büyükbaşın telef olduğu, 5 hayvanın ise alevlerden etkilendiği belirlendi. Hayvanlar, iş makinesiyle ahırdan çıkarıldı.
Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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