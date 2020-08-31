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Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Gemerek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Mehmet Akın yönetimindeki otomobil, Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesi yakınlarında, Mustafa Göksu'nun kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Armağan Hamza, Lütfiye, Muteber ve Hamdi Akın, Gemerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Sivas Gemerek Devlet HastanesinSon Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 18:35
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