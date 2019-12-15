Türkiye
Sivas'ta 19 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı15 Aralık 2019 Pazar 23:34 - Son Güncelleme 15 Aralık 2019 Pazar 23:43
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde mevlit yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 19 kişi hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yiğitler köyünde verilen mevlit yemeğinden yiyen 5'i çocuk 19 kişi bir süre sonra bulantı ve baş dönmesi şikayeti yaşadı.
Yıldızeli Devlet Hastanesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 19 kişiden 5 yaşındaki H.Y. ileri tetkik ve tedavi için Sivas Numune Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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