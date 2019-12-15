Konya'da ehliyetsiz sürücü trafikte dehşet saçtı. Can güvenliğini hiçe sayarak trafikte drift yaptı. Kontrolünü kaybeden sürücü, park halindeki bir minibüse çarptı. Kaza'da 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Trafik ışıklarında bekleyen bir görgü tanığı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kavşaktan dönen otomobilin arka kısmının kaydığını anlattı.

Sürücünün aracın kontrolünü kaybettiğini ifade eden görgü tanığı, "Biz ışıklarda bekliyorduk, bizi sıyırdı. Sonra aracı park halindeki minibüse vurdu. Minibüs de önündeki bir başka otomobile çarptı." dedi.

Görüntüde, "drift" yaparak kavşaktan dönen otomobilin, park halindeki minibüse çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA