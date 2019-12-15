Bakan Kasapoğlu'ndan İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine tepki15 Aralık 2019 Pazar 23:08 - Son Güncelleme 15 Aralık 2019 Pazar 23:14
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'daki müsabakalarda seremonide İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine tepki gösterdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da gerçekleştirilen 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarının seremonisinde İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Bakan Kasapoğlu, "GücümüzGençliğimiz" etiketiyle yaşanan olayın videosunu da ekleyerek yaptığı paylaşımda, "Engelleyemezsiniz..!" ifadesine yer verdi.
Hırvatistan'ın Sisak şehrinde düzenlenen organizasyonda, A Milli Buz Hokeyi Takımı, Bulgaristan karşısında elde ettiği 4-1'lik galibiyetin ardından seremonideyken, İstiklal Marşı yarıda kesilmiş ve müzik çalınmıştı.
Kaynak: AA