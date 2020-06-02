Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 34 bin metrekare alan üzerinde, tarihi dokuya uygun 100 tesisin yer alacağı, 100 milyon lira bütçeli proje alanında incelemede bulunarak, Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu'dan bilgi aldı.

"2021-2022 gibi bu projeyi tamamlamayı planlıyoruz"

Yüzde 30'u tamamlanan projenin hızla devam ettiğini belirten Bilgin, "Müze Müdürlüğü, ilgili bilim kurulu ve kurumlarla yapılan çalışmalarla, Kale Projesi bu yıl ete kemiğe bürünecek. Yapılan ihaleler var. Yapım işini ihale ederek 2021-2022 gibi bu projeyi tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Konak mimarisi şeklinde inşa edilen yapılarla adete eski Sivas mahallesinin canlandırılacağı Kale Projesi'nde 10 büyük tesisin ihalesinin gerçekleştirildiğini ve bu yıl bitirilmesinin planlandığını aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Tabi bu projeyi hedeflediğimiz süreçte tamamlamamız için kurullar arasında bir koordinasyon gerekiyor. Bu koordinasyonun sağlanmasında destek veren Valimiz Salih Ayhan'a teşekkür ediyorum. El birliği ile ilimize değer katacak projeleri bu dönemde tamamlamayı planlıyoruz. Hızlı trenin Sivas'a gelmesi, turizm açısından çok önemli. Bunlardan faydalanabilmek için ilimize katma değer katacak bu tür projeleri bir an önce hayata geçirmemiz gerekiyor."