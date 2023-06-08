Sivas'a yılda 8,42 milyon metreküp su temin edecek projede sona yaklaşılıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Sivas kent merkezinin acil içme suyu problemini çözmek için başlatılan projede sona yaklaşıldığını açıkladı.

Pusat-Özen Barajı'nın suyunu 4 Eylül Barajı'na ulaştıracak isale hattının B etabında çalışmalar hızla devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, aralıksız devam eden çalışmalarla isale hattının A etabını 2022 sonunda tamamladıklarını belirterek, "Önemli bir aşamayı geride bıraktık. Sivas'a yılda 8,42 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edecek, toplam uzunluğu 36,59 kilometre olan projenin B etabında da 11,7 kilometre boru döşenerek yüzde 32'lik kısım tamamlanmıştır" sözlerini kullandı.

Projeyi yıl içerisinde hayata geçirmeyi planladıklarını vurgulayan Balta, "Proje kapsamında 2 adet depo ve 1 adet terfi merkezi inşa edilmiştir. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda Sivaslılar'a su sıkıntısı yaşatmamaktır" değerlendirmesinde bulundu.