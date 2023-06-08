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Türkiye
AA 08.06.2023 12:04

Sivas'a yılda 8,42 milyon metreküp su temin edecek projede sona yaklaşılıyor

Sivas'ta Pusat-Özen Barajı'nın suyunu 4 Eylül Barajı'na ulaştıracak isale hattı çalışmalarının yıl içinde tamamlanarak kent merkezinin içme suyu sorununun tamamen çözülmesi hedefleniyor.

Sivas'a yılda 8,42 milyon metreküp su temin edecek projede sona yaklaşılıyor
[Fotograf: AA]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Sivas kent merkezinin acil içme suyu problemini çözmek için başlatılan projede sona yaklaşıldığını açıkladı.

Pusat-Özen Barajı'nın suyunu 4 Eylül Barajı'na ulaştıracak isale hattının B etabında çalışmalar hızla devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, aralıksız devam eden çalışmalarla isale hattının A etabını 2022 sonunda tamamladıklarını belirterek, "Önemli bir aşamayı geride bıraktık. Sivas'a yılda 8,42 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edecek, toplam uzunluğu 36,59 kilometre olan projenin B etabında da 11,7 kilometre boru döşenerek yüzde 32'lik kısım tamamlanmıştır" sözlerini kullandı.

Projeyi yıl içerisinde hayata geçirmeyi planladıklarını vurgulayan Balta, "Proje kapsamında 2 adet depo ve 1 adet terfi merkezi inşa edilmiştir. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda Sivaslılar'a su sıkıntısı yaşatmamaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Sivas'a yılda 8,42 milyon metreküp su temin edecek projede sona yaklaşılıyor

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