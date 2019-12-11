Türkiye'nin devam eden en büyük projelerinden biri olan "Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi"nde sona yaklaşıldı.

Alt yapı çalışması tamamlanan projede ray döşeme çalışmaları, 406 kilo metrelik hat boyunca, 150 noktada yaklaşık 6 bin çalışan ile aralıksız sürdürülüyor. Sivas şehir merkezinde ray seriminin büyük bir kısmı tamamlandı.

Aksama yok

Ray serim çalışmalarını yerinde inceleyen Sivas Valisi Salih Ayhan, projede iş akışının bakanlığın belirlediği takvime göre devam ettiğini belirterek, "Yüksek hızlı tren Sivas´ta Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri. Tren, İstanbul, Ankara, Sivas ile ardından Erzincan ve Erzurum´a devam edecek. İş akışı iş takvimine uygun olarak gitmektedir" dedi.

Sivas - Ankara arası 2 saate inecek

Projenin Sivas'ın ekonomik yapısında büyük gelişmeler sağlayacağını ifade eden Ayhan, şöyle konuştu:

"Sivas-Ankara arası karayolu ile 446 kilometre. Bu hattın uzunluğu ise 406 kilometre. Hat, Sivas-Ankara arasında ulaşımı 2 saate indirecek. İstanbul-Sivas arası ise 5 saat olacak. Yolda kısalma da var. Konforlu ve nitelikli bir yolculuk imkanı sağlayacak. Sosyo-ekonomik olarak da Sivas´ta büyük bir değişime neden olacak. İleride Pekin´e kadar uzanacak bir hat olacak."

Test sürüşleri şubat ve martta

Çalışmaların aralıksız ve yoğun bir şekilde devam ettiğini anlatan Salih Ayhan, 2020 yılının ortalarında tamamlanması planlanan projede ters sürüşlerinin, şubat ve mart ayında planlandığını söyledi.

Haber: Murat Çetintaş