Şişli Kaptan Paşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sokak üzerindeki bir binada yaşayan Şermin Sönmezocak, kargosunu almak için aşağıya indi. Kargo görevlileri kutuyu bina girişine bıraktı. Sönmezocak da bahçeden bina girişine geldi.

Yerden kargosuna alacağı esnada destek almak için tutunduğu korkuluk bir anda yerinden koptu. Dengesini kaybeden Sönmezocak, yaklaşık 5 metreden aşağıya düştü. Kadının düştüğünü gören vatandaşlar da koşarak yanına geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine ise olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sönmezocak'ı ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Kadının hayati tehlikesinin olmadığı ancak vücudunun çeşitli yerlerinden kırıklar olduğu öğrenildi.