Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Konya'da otomobiliyle yaptığı driftin görüntülerini sosyal medyada paylaşan sürücüye 6 bin 700 lira ceza uygulandı, ehliyetine iki ay süreyle el konuldu.
Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, ekipler, Eski Sanayi'deki drift görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, paylaştığı görüntülerden otomobil sürücüsünün İ.Ş. olduğunu belirlendi.
Motorize ekipler tarafından kısa sürede yakalanan sürücüye 6 bin 700 lira idari para cezası kesildi, ehliyetine iki ay süreyle el konuldu.
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