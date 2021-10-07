Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, ekipler, Eski Sanayi'deki drift görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, paylaştığı görüntülerden otomobil sürücüsünün İ.Ş. olduğunu belirlendi.

Motorize ekipler tarafından kısa sürede yakalanan sürücüye 6 bin 700 lira idari para cezası kesildi, ehliyetine iki ay süreyle el konuldu.