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Türkiye
İHA 06.04.2023 13:39

Şişirdiği lastik bomba gibi patladı

Trabzon'da, hava bastığı el arabası lastiğinin patlaması sonucu bir gözünü kaybeden ve 12 gün yoğun bakımda kalan kişi ölümden döndü.

Trabzon'un Of ilçesine bağlı Sarıbey Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki Alay Dumangöz, bahçe işlerinde kullandığı el arabasının lastiğinin havasının indiğini gördü.

Bunun üzerine tamircinin yolunu tutan Dumangöz, lastiği hava pompasına bağladı. Yüksek basınçtan dolayı patlayan lastiğin jantı Dumangöz'ün yüzüne çarptı.

Olay yerinde baygınlık geçiren Dumangöz, Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. 12 gün hastanede yoğun bakımda kalan Dumangöz, bir gözünü kaybederken, çenesi ve dili de zarar gördü.

"Lastik patladıktan sonra bir şey hatırlamıyorum"

Yaşadıklarını anlatan Dumangöz, şunları söyledi:

"El arabası lastiğini şişirmek için lastikçiye götürdüm. Fazla hava gittiği için patladı. Lastik patladıktan sonra bir şey hatırlamıyorum. Hastaneye götürmüşler beni. 12 gün yoğun bakımda yattım. Ondan sonra eve geldim. Birkaç kez Trabzon'a kontrole gittim. Şimdi Ankara'ya göz nakli için gideceğim. Gözüme toz girmemesi için korumalık takıyorum. Dişlerim, çenem, dilim ve gözüm zarar gördü. Dilimde yarılma oldu, iyileşti. İlk kez başıma böyle bir şey geldi. Bomba gibi patladı. Jantın içindeki pim fırlayarak gözüme girdi. Bu kadarına da şükürler olsun. Yapacak bir şey yok. İnsanlara tavsiyem el pompasıyla lastiklere hava basmasınlar."

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