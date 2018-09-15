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Şırnak'ta yolcu otobüsü ve minibüs devrildi: 28 yaralı

Şırnak İdil'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi, Cizre'de minibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

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Şırnakta yolcu otobüsü ve minibüs devrildi: 28 yaralı

Yolcu otobüsü, İdil-Nusaybin D-400 karayolu 30. kilometresi Çığır Köyü mevkisinde yan devrildi.

Yaralanan 11 kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, otobüsün çekici tarafından kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Minibüs devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı

Cizre ilçesinde de minibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Cizre'den Mardin Nusaybin'e doğru gitmekte olan Beşir Çelebi idaresindeki yolcu minibüsü, Çığır mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza yerine Cizre, İdil ve Nusaybin'den sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 17 kişi ambulanslarla Cizre ve Nusaybin'deki hastanelere kaldırıldı. 

Kaynak: AA
 

Etiketler: yolcu otobüsü, şırnak, İdil
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