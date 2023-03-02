Şırnak İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Şırnak’a bağlı Cizre ve İdil ilçelerinde yapılan arazi çalışmaları sonucunda yoğun bir çam kese tırtılı olduğuna rastlanıldı.

Saha taramasında popülasyonun yüzde 95’inin yol kenarlarında, yerleşim yerlerinde, boş arazilerde ve hazine arazilerinde, yüzde 5’inin ise ekili tarım alanlarının civarındaki arazilerde olduğu görüldü.

Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitü Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde popülasyon artışının iklim koşullarına bağlı olduğu ve üreticilerin arazilerini kontrol ederek popülasyonun yüksek olması durumunda ilaçlama yapmalarının yararlı olacağı ifade edildi.

Köyün bir haftadan fazladır tırtıl istilasına uğradığını söyleyen çiftçi Mehmet Ali Şıhva, "Meradan başlayıp tarlalarımıza girdi. Bağ bahçelere de zarar veriyorlar. Belli alanlara ilaçlama yapıp durduruyoruz ama meradan geldiği için tekrar tarlaya giriyor. Onun için ne tarlada başa çıkabiliyoruz nede merada. Yani burada ne hayvanlara bir ot kaldı ve girdiği tarlalara da biçer döver gibi hepsini biçiyorlar. Bağlara da sarmaya başladılr. Baharın gelmesi ile bağlar çiçek vermeye başladı. Özellikle asma üzümlerini yok etti bu tırtıl" diye konuştu.

"Şimdiye kadar böyle bir şey görmedim"

İdil ilçesi Orta Köyü Muhtarı, şimdiye kadar böyle bir şey görmediğini söyledi.

"Bu böcekler hem ekinimizi ,hem mallarımızı mahvettiler. Yani bir çare bulunsun. Başka çare yok biz ne yapalım artık. Evimize kadar girmişler çocuklarımız korkuyorlar. Yani başımıza bir bela çıkmış bir ricamız var devlet bize yardım etsin. Ben 1955 doğumluyum 68 yaşındayım şimdiye kadar böyle bir şey hayatımda görmedim. Yani sadece bu yıl bunlar çıkmış. Hayatımda böyle görmedim."

Tırtıl istilasından tarım arazilerinin yanı sıra bölge halkı ve çocuklar da etkilendi. Aileler, çocuklar korktuğu için okula kendileri götürüyor.