Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta terör operasyonu: 9 gözaltı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, H.G, R.T, T.G, N.K, R.T, G.G, B.M, A.T. ve C.C. gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Şırnak Terörle Mücadele
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