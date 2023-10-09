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Türkiye
İHA 09.10.2023 15:46

Şırnak’ta terör operasyonu: 13 gözaltı

Şırnak'ta bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak’ta terör operasyonu: 13 gözaltı

Terörle mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışmalarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, 3'ü sevk edildiği adli makamlarca, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 şüpheli ilgili birimlere teslim edilirken, ikna edilerek teslim olan 2 teröristtin işlemleri devam ediyor. 

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Şırnak Terörle Mücadele PKK/KCK
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