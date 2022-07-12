Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 73 gözaltı
Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından kaçakçılık, asayiş ve terörün finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 73 kişi gözaltına altına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4 -10 Temmuz tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısında kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 1 kilo 47,42 gram uyuşturucu madde, 5 bin 741 paket kaçak sigara, 219 kilogram tütün, 90 adet puro, 15 adet elektronik sigara, 78 bin makaron ele geçirildi.
[Fotoğraf: İHA]
Yapılan operasyonlarda 34’ü kaçakçılık, 36’ı asayiş, 3 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 73 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Sigara Şırnak Uyuşturucu Makaron
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